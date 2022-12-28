Вена, 28 декабря, 2022, 20:01 — ИА Регнум. В Австрии стоит провести национальный референдум по вопросу поддержки населением режима антироссийских санкций. С таким предложением к правительству страны обратился уполномоченный по вопросам экономики в парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Эрвин Ангегер.

(сс) tookapic Вена

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Он пояснил, что поддержка Австрией ограничения цен на нефть приведёт к дефициту этого вида топлива и неизбежному скачку цен, что напрямую отразится на населении, экономике, социальном обеспечении и «с трудом заработанном процветании» страны.

«Евросоюз и правительство [Австрии] должны наконец увидеть, что политика санкций такого типа с треском провалилась, ― говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте Австрийской партии свободы. ― Поэтому наше население должно иметь возможность проголосовать на референдуме за то, хотят ли они продолжать эту политику санкций, увеличивающую бедность, разрушающую экономику и рабочие места».

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в столице Австрии состоялся митинг, в ходе которого несколько сотен человек потребовали от правительства страны пересмотра введённых против России санкций и сохранения нейтралитета республики.

Бывший заместитель канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе считает, что, поддержав введение санкций, Австрия фактически «причинила вред самой себе». Политик напомнил собравшимся о росте цен на газ и продукты питания, о страданиях людей в связи с финансовыми трудностями и назвал ситуацию опасной с точки зрения рисков возникновения социального напряжения.