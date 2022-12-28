Саратов, 28 декабря, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в интервью ТАСС 28 декабря заявил, что лопнувшее колесо у легкового автомобиля ВАЗ-2106 стало причиной дорожно-транспортного происшествия в Энгельсском районе.

ГУ МЧС по Саратовской области ДТП в г. Энгельсе

«По предварительной информации, произошла поломка у легкового автомобиля ВАЗ-2106 — лопнуло колесо, автомобиль улетел под прицеп грузовика. Погибло четыре человека, к сожалению, один из них несовершеннолетний», — сказал Юрин.

Отмечается, что пятый пострадавший на данный момент находится в лечебном учреждении. Его состояние оценивается как тяжелое.

Как передавало ИА REGNUM, ДТП под Саратовом произошло на трасе Энгельс — Маркс вблизи поселка Прибрежный.