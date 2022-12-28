Вашингтон, 28 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) киевскому режиму не только не помогут переломить ход противостояния с Россией, но и окажутся почти бесполезными. Об этом 27 декабря в эфире YouTube-канала Redacted заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

The U.S. Army ЗРК «Пэтриот»

Он отметил, что американские Patriot не могут сбивать крылатые ракеты и низколетящие беспилотники. Кроме того, данные комплексы прихотливы, а их эксплуатация дорого обходится.

«Большее, на что эти ЗРК способны, — обеспечить сохранность штаб-квартиры или центра управления. Но защитить Киев или Львов им не под силу», — сказал полковник.

Макгрегор уверен, что киевскому режиму всё трудней скрывать реальное катастрофическое положение дел. Эксперт ожидает скорого поражения ВСУ.