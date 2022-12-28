Мелитополь, 28 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Украинские боевики подорвали пешеходный мост в Пологах Запорожской области. Об этом 28 декабря заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Теперь к многочисленным проблемам жителям многострадальных Полог добавилась ещё одна — переход через реку Конку», — написал Владимир Рогов в социальной сети, сообщив, что девять месяцев жители находятся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ.

Сообщается, что инцидент произошёл днём 28 декабря около 13:00.