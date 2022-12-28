Москва, 28 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Добровольцы специального подразделения донских казаков захватили в Донбассе в качестве трофея австрийскую снайперскую винтовку Steyr-Mannlicher SSG 08, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО). О том, как казаки уничтожают нацистов на кременском направлении, «Гудвин» рассказал военному корреспонденту Евгению Лисицыну.

Всевеликое войско Донское. Медаль 1919

«На кременском направлении снайперы задействованы для усиления штурмовых отрядов или прикрытия диверсионно-разведывательных групп. Мы не работаем в группах. Мы работаем с группами. Подходим на дистанцию 400 метров. У нас идет взаимосвязь с командиром, он ставит боевую задачу. В зависимости от характера оперативных действий — приходим на помощь. Здесь мы можем прикрыть, здесь — сопроводить. Командир группы, доходя до определённого участка, вызывает нас, мы подлетаем, либо прикрываем, либо отрабатываем и потом оттягиваемся», — сообщил «Гудвин».

По словам казака-снайпера, добытое в бою оружие после небольшой доработки активно применяется против военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. «Чем больше ВСУ совершает наступательных действий, тем больше они теряют своих людей. Любо казакам, мы стоим плотно! Победа будет за нами!» — сказал «Гудвин».