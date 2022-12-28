Донецк, 28 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщается в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Отмечается, что обстрел по направлению н. п. Орловка — г. Донецк был зафиксирован в 19:15 по местному времени (совпадает с московским). Всего со стороны киевских боевиков было выпущено 16 ракет из реактивных систем залпового огня.

О поврежденной инфраструктуре и возможных пострадавших на данный момент не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось об обстреле Петровского района Донецка из РСЗО.