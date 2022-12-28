Киев, 28 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Традиционные персонажи новогодних праздников вызвали негодование у мэра украинского города Лебедина в Сумской области Александра Баклыкова. Об этом 28 декабря сообщает издание «Захид».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз

Дед Мороз и Снегурочка появились на новогоднем утреннике для учеников младших классов в школе в селе Михайловка Лебединского района. Информация о празднике была опубликована на сайте учебного учреждения, однако позднее была удалена.

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Баклыков счёл подобные вещи недопустимыми, напомнив, что на Украине идёт кампания по декоммунизации. Он также назвал прошедшее мероприятие «советским агитационным шабашем под названием «Праздничный квест от Деда Мороза».

«Безусловно, дети должны получать радость, праздники, подарки. Но есть определенные границы, которые нельзя переступать», ― отметил мэр города.

Баклыков обратился к председателю Сумской областной военной администрации Дмитрию Живицкому и главе областного управления СБУ Эдуарду Федорову с просьбой проверить и оценить действия должностных лиц исполкома Лебединского горсовета, а также выяснить, кто организовал детский утренник и кто принимал в нём участие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине отменили Деда Мороза. Так, в городе Днепропетровске развесили рекламные щиты с сообщением: «Деда Мороза никогда не существовало».

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Напомним, в рамках закона о декоммунизации на Украине, принятого после госпереворота в стране в 2014 году, ведётся борьба со всем, что связано с советской историей: уничтожаются памятники, переименовываются улицы.