Москва, 28 декабря, 2022, 19:46 — ИА Регнум. За октябрь в России выросла сумма реальной заработной платы. Величина роста по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,4% в годовом выражении. Такие данные приводит 28 декабря Росстат.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий

При этом, по данным ведомства, за январь–октябрь реальные заработные платы уменьшились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато в номинальном выражении за этот же период они выросли на 12,7% в годовом выражении.

Что касается среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, то её величина в октябре достигла 62 470 рублей, что больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года на 13,1%.

Как отметили в Росстате, реальные заработные платы в октябре выросли впервые с марта 2022 года. Однако, согласно прогнозам Минэкономразвития РФ, в текущем году их величина станет меньше прошлогодней на 2%. Зато их рост превысит 2,6% в предстоящие три года.