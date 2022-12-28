Брянск, 28 декабря, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В Стародубском районе Брянской области в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом погибла 15-летняя пассажирка, еще восемь пострадали, передает госавтоинспекция по региону 28 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительной информации, виновником ДТП стал 24-летний водитель микроавтобуса Ford Transit, который не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Fluence.

Отмечается, что на данный момент полицией проводится проверка по факту ДТП в Стародубском районе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в telegram-канале СК РФ сообщали о требовании председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина доложить ему об обстоятельствах смертельного ДТП на Кубани.