Москва, 28 декабря, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Россия в январе–ноябре 2022 года снизила добычу природного газа на 13,3%. Такие данные приводит Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добыча российского природного газа сократилась до 522 млрд куб. м. По данным Росстата, добыча газа в ноябре составила 48,1 млрд куб. м, что на 16,5% ниже, чем в ноябре 2021 года и на 5,2% выше, чем в октябре текущего года.

Кроме того, сообщается, что производство сжиженного природного газа за 11 месяцев 2022 года составило 29,7 млн тонн, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года, а добыча попутного нефтяного газа в январе–ноябре снизилась на 1,5% — до 90,4 млрд куб. м.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания 28 декабря рассказал о достижениях в поставках газа в Китай.