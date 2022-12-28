Москва, 28 декабря, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Объём добычи нефти в России с января по ноябрь 2022 составил 488 млн тонн, что на 2,2% больше, чем за те же 11 месяцев 2021 года. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Добыча нефти с учётом газового конденсата в ноябре 2022 года осталась на уровне прошлого года и составила 44,6 млн тонн. По сравнению с октябрём 2022 года снижение добычи составило 1,5%. За одиннадцать месяцев 2022 года её добыто 488 млн тонн, что на 2,2% больше, чем за январь–ноябрь 2021 года», — говорится в сообщении.

Если учитывать объёмы добытой нефти без конденсата, то в ноябре 2022 года этот показатель составил 40,9 млн тонн, что на 1,4% процента меньше, чем в ноябре 2021 года и на 1,8% меньше, чем в октябре 2022 года.

Стоит отметить, что газа в стране за 11 месяцев текущего года добыли на 9,5% больше, чем год назад за тот же период.