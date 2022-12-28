Берлин, 28 декабря, 2022, 19:26 — ИА Регнум. В ФРГ запрет на продажу российской нефти из-за введения потолка цен не расценивают как серьезную угрозу. В правительстве страны считают, что этот указ не имеет особого смысла. Об этом заявил представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии в ходе брифинга в Берлине, состоявшегося 28 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Не хочу сказать, что это бессмысленно, но это не имеет практического значения. С начала лета мы уже готовимся к замене нефти из России», — заметил чиновник.

Он отметил, что власти страны уже давно готовятся к замене источника поставки нефтересурса. Представитель минэкономики назвал одним из таких вариантов сотрудничество с Польшей, с которой ведутся переговоры для обеспечения нефтеснабжения, в частности нефтеперерабатывающего завода в Шведте.

По словам представителя минэкономики, Германия и раньше вела работу по обеспечению устойчивых поставок нефти.

«Мы всегда работали над тем, чтобы гарантировать безопасность поставок, и она продолжает гарантироваться, независимо от того, издан ли этот указ или нет», — прокомментировал сотрудник ведомства вопрос запрета на поставки нефти из России странам, которые введут потолок цен.

Напомним, 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России. Документом запрещается поставка российской нефти и нефтепродуктов странам, которые прописывают в контрактах потолок цен.