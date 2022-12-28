Рига, 28 декабря, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Ликвидации образования на других языках, в том числе на русском, и перевод всех образовательных учреждений в Латвии на латышский язык является историческим шагом. Такое мнение в эфире Латвийского радио 4 высказал президент республики Эгилс Левитс.

Saeima Президент Латвии Эгилс Левитс

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Он уверен, что такая мера будет способствовать объединению общества.

«Нынешняя разобщённость, как мы видим, не доводит до добра. Поэтому это, действительно, исторический шаг», ― подчеркнул латышский лидер, слова которого приводит портал LSM.

Он напомнил, что изменения вступают в силу через три года, поэтому сразу оценить их не получится, однако «уже сейчас следует заняться подготовкой учителей латышского языка и других предметов».

Президент предположил, что результаты принятого решения латвийское общество оценит через 50 лет и что подобный шаг избавит страну от «колониального наследия», позволив молодому поколению учиться на одном языке.

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Как сообщало ИА REGNUM, крест на многовековой истории русского образования в Латвии Национальный парламент страны Сейм поставил на своём последнем заседании перед новыми выборами, приняв поправки к Законам «Об образовании» и «О всеобщем образовании». Согласно принятым законопроектам, с 2025/2026 учебного года преподавание во всех школах — от начальной и средней до гимназий — будет вестись только на латышском языке. Изменения в законах предусматривают, что с сентября 2023 года дошкольные учреждения (детсады) также переходят на обучение только на госязыке.