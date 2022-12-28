Будапешт, 28 декабря, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Украину нельзя приглашать вступить в НАТО, так как на её территории продолжается вооружённый конфликт. Об этом 28 декабря заявил интернет-изданию Index политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Кроме того, он считает, что опасно не учитывать мнение России по этому вопросу.

«Это было бы прямой угрозой жизни без американо-российского компромисса и урегулирования положения стран региона», — сказал Орбан.

Он также отметил, что в правительстве Венгрии согласны с тем, что киевскому режиму нужно оказывать помощь, но Будапешт против того, чтобы для этого «залезать в долги». Орбан отметил, что в случае больших долгов Венгрии её суверенитет окажется под сомнением.