Москва, 28 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта Назих Нагари обсудили двусторонние связи, сообщает МИД России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Михаил Богданов

В сообщении российского дипведомства говорится, что в ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-египетских отношений, включая поддержание активного политического диалога по международной, ближневосточной и африканской проблематике, представляющей взаимный интерес.

В МИД России отметили, что двусторонняя встреча состоялась по просьбе египетского дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Москва встревожена ситуацией в Африке и тенденцией по передислокации боевиков из Ближневосточного региона.