Каховка, Херсонская область, 28 декабря, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ходе пресс-конференции 28 декабря рассказал о режиме работы Каховской гидроэлектростанции.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Каховская гидроэлектростанция находится, в общем-то, на линии соприкосновения. Электроэнергию она вырабатывает, но по большей части эта электроэнергия идет для собственного потребления», — сказал врио главы региона.

Полтора месяца назад, в середине ноября, Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявлял о возможности восстановить работу Каховской ГЭС в течение года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Сальдо сообщил о выезде более 150 тысяч жителей из Херсона с момента начала эвакуации.