Краснодар, 28 декабря, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смертельного ДТП на Кубани, сообщает СК РФ в телеграм-канале.

Администрация президента России Александр Бастрыкин

Главе Следственного комитета расскажут об обстоятельствах Дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае, в результате которого погибли двое детей, а еще двое остались инвалидами. По данным ведомства, три года назад в Краснодарском крае произошло ДТП. Родители погибших и пострадавших детей не смогли добиться справедливости и обратились к главе Следственного комитета.

Сообщается, что водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на обочину. Сейчас уголовное дело рассматривается в суде.

Как передавало ИА REGNUM, доклад, содержащий информацию об обстоятельствах гибели 15-летней жительницы Уфы, поручил представить в ближайшее время председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.