Рим, 28 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. МИД Италии вызвал посла Ирана в стране Мохаммада Реза Сабури. Причиной для встречи стала озабоченность властей Италии событиями в Исламской Республике. На протяжении последний трех месяцев жители протестуют против жестких мер по отношению к гражданам, устраивая стычки с органами правопорядка, а те в свою очередь не церемонятся с протестующими.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

О приглашении в МИД Италии иранского посла сообщил 28 декабря в эфире канала Rai News 24 глава внешнеполитического ведомства Антонио Таяни. Он потребовал умерить жестокое подавление протестов и напомнил о правах человека.

«Во время встречи я потребовал приостановить вынесение смертных приговоров, немедленного остановить казни, положить конец жестокому подавлению протестов. Я также потребовал от властей начать диалог с протестующими», — заявил глава МИД.

Напомним, протесты в Иране начались в августе 2022 года из-за гибели в полицейском участке 22-летней девушки Махса Амини, которую задержала полиция нравов за якобы неправильное ношение хиджаба. Власти сообщили. что смерть наступила в результате сердечного приступа. Однако жители республики не поверили этому объяснению и вышли на улицы. В ходе протестов за три месяца погибли не менее 200 человек, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов, сообщили в МВД Ирана.