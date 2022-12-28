Вашингтон, 28 декабря, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Все стороны конфликта в Косове должны воздержаться от провокаций и приложить усилия для снижения напряжённости. С таким призывом выступили Соединённые Штаты и Евросоюз.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

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«Мы призываем всех к максимальной сдержанности, принять немедленное действие к безоговорочной деэскалации ситуации, воздержаться от провокаций, угроз или запугиваний», ― говорится в совместном заявлении заместителя официального представителя Госдепа США Веданта Пателя и представителя пресс-службы Еврокомиссии Набилы Массрали.

Также отмечается, что США и ЕС рассчитывают, что Косово и Сербия вернутся к созданию условий, способствующих примирению, региональной стабильности и сотрудничеству на благо своих граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Косове вновь обострилась 8 декабря: сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские города на севере края. 10 декабря в сербских городах на севере края начали строить баррикады, жители выходили на улицы, в регионе фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом.

Власти Сербии считают ответственными за обострение ситуации как Приштину, так и Брюссель. Албанцы хотят завершить оккупацию края, а власти ЕС потворствуют их провокациям, полагают в Белграде.