Вашингтон, 28 декабря, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден, оправдываясь перед украинским журналистом, спросившим про комплексы Patriot и призвавшим предоставить Киеву всё необходимое, переложил вину на партнёров США по НАТО. Об этом говорится в статье бывшего сотрудника Пентагона Джозефа Боско, опубликованной 27 декабря газетой Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он раскритиковал ответ Байдена. Эксперт также обвинил американского президента в наложении вето на предложение Польши, сделанное в марте, поставить киевскому режиму самолёты МиГ.

«Проще говоря, Байден говорил, что наши европейские союзники не позволят Америке сделать всё возможное, чтобы помочь Украине, опасаясь дальнейшего противодействия [президенту России] Владимиру Путину», — написал Боско.

По его мнению, стратегия Байдена зашла в «тупик». Боско заявил, что Вашингтону нужна «стратегическая ясность».

Напомним, на прошлой неделе украинский журналист, комментируя решение США поставлять комплексы Patriot киевскому режиму, напомнил, что Байден ранее говорил о невозможности таких поставок из-за угроз эскалации конфликта. Журналист призвал после этого сразу предоставлять Киеву всё, что требуется, без «прелюдий». Байден ответил, что этому препятствуют союзники по НАТО.