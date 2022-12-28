Каир, 28 декабря, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла на официальной странице ведомства в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 28 декабря сообщил о рекордном росте объема экспорта природного газа.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Каир

«Экспорт природного газа в текущем году составил около 8,4 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 171% по сравнению с 2021 годом, с 3,4 миллиарда долларов, за счет роста экспортных цен на сжиженный природный газ в мире», — говорится в распространенном сообщении.

Также аль-Мулла добавил, что страны Европейского союза начали работу над расширением сотрудничества с Египтом в связи со становлением Каира как одного из региональных центров торговли газом и нефтью.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва и Анкара начали совместное прорабатывание проекта создания газового хаба на территории Турции.