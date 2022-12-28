Москва, 28 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» дала рекомендации депутатам, как себя вести и как работать в интернете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Kremlin.ru Владимир Васильев

«Мы помним некоторых депутатов, которые признавались, что на отдыхе, не совсем в рабочем состоянии, мягко говоря, комментируют… Именно поэтому ряд требований, которые партией обозначены как неприемлемые в поведении депутата, не только нецензурные выражения, но и ряд других», — сказал Васильев.

Предполагается и ответственность для тех, кто выйдет за пределы рекомендаций, отметил парламентарий.

«Слишком дорого слово стоит», — констатировал Васильев.

Иногда приходится по дипломатическим каналам отвечать на ноты, привел пример депутат Госдумы.

«Потому что депутат воспринимается как член нашей фракции», — подчеркнул он.

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» получили рекомендации по публичному поведению, в частности по работе в социальных сетях, особенно на предстоящих праздниках.

Напомним, ранее был разработан так называемый кодекс публичного позиционирования для депутатов от «Единой России». В частности, в нем говорится о необходимости соблюдать уставные этические нормы, не спешить с реакцией на события в соцсетях и СМИ, не комментировать международные события до обнародования позиции МИД, не писать в социальных сетях в неадекватном состоянии и так далее.