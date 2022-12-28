Москва, 28 декабря, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Популярные игрушки «Хагги Вагги», которые по большей части производятся в Китае, оказались небезопасными. Многочисленные нарушения были выявлены в ходе проверки, проведённой Роскачеством. Об этом сообщили 28 декабря в организации.

RG72 Монстры Хагги Вагги

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Так, к игрушке существовал целый ряд претензий: отсутствие в маркировке информации о товаре, изготовителе, характеристиках товара. Кроме того, были обнаружены также несоответствия техническому регламенту по содержанию фенола при миграции в водную среду, индексу токсичности в водной среде, внешнему виду игрушек после пяти стирок при температуре 30 °C.

«Данные были переданы производителям и продавцам участвовавших в исследовании игрушек», ― сообщили в Роскачестве.

В итоге практически все крупные участники рынка онлайн-ретейла («Озон», «Яндекс. Маркет», «Вайлдберриз», «СберМегаМаркет») незамедлительно убрали карточки с небезопасными товарами, предложения недобросовестных продавцов устранили с сайта, страницы и ссылки удалили, подчеркнули в Роскачестве.

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Остальные интернет-магазины либо также убрали данные игрушки из ассортимента, либо же ограничили их поставки до получения результатов повторных испытаний товаров Роскачеством после исправления нарушений производителем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество заявило о намерении проверить мягкие игрушки «Хагги Вагги» и получить психолого-педагогическую оценку с привлечением сторонних экспертов об их влиянии на психику ребёнка.