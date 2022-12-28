Анкара, 28 декабря, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Апелляционный суд Стамбула признал законным и утвердил пожизненный приговор фигурантам дела 2013 года о столкновении полиции с демонстрантами в парке Таксим-Гези, одном из самых маленьких парков города.

(сс) John Lubbock Протесты в парке Гези

«Пожизненные приговоры, которые были вынесены Осману Кавале и семи фигурантам «дела парка Гези», признаны законными и утверждены третьим отделом по уголовным делам Апелляционного суда Стамбула», — сообщили в эфире телеканала TV-100.

Отмечается, что Осман Кавала также был обвинен в попытке переворота в 2016 году, а в апреле был приговорен судом к пожизненному сроку, что вызвало осуждение со стороны правозащитных организаций.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны Турции сообщалось, что в Москве состоялись трехсторонние переговоры представителей Российской Федерации, Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики.