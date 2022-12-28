Минск, 28 декабря, 2022, 18:43 — ИА Регнум. На долю Белоруссии уже выпадали драматичные и судьбоносные события, и в настоящее время от жителей страны также требуется думать не только о себе. Об этом 28 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко на Новогоднем балу для молодёжи.

(сс) Администрация президента России Александр Лукашенко

«Время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране, как бы пафосно порой это ни звучало. Независимо от того, носим мы погоны или нет, работаем в госучреждении или пишем картины», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что данный вечер будет посвящен культурному наследию Белоруссии, оставленному предками. Президент также призвал изучать разные точки зрения и делать собственные выводы.

Стоит отметить, что на традиционный бал молодёжи в Минске пригласили 320 девушек и юношей, которые проявили себя в учёбе в вузах и различных училищах, в том числе кадестких.