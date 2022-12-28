Тихвин, Ленинградская область, 28 декабря, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В квартире одного из домов в поселке Мехбаза Тихвинского района Ленинградской области 28 декабря найдены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

На место трагедии выехала следственно-оперативная группа под руководством главы СУ СКР по Ленобласти Сергея Сазина, в том числе сотрудники полиции, следователи-криминалисты и эксперт.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). За это преступление может быть назначено пожизненное заключение.

Уже проведён осмотр места преступления, допрошены свидетели, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Даны конкретные поручения и запланированы определённые следственно-оперативные мероприятия.

«Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления», — говорится в сообщении СУ СКР.