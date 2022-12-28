Лондон, 28 декабря, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Власти Ирана должны срочно предоставить объяснения Великобритании в связи с заявлением иранских силовых структур о задержании в стране людей, которые могут иметь гражданство Британии. Об этом 28 декабря заявил официальный представитель премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака, передаёт агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

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«Мы в срочном порядке добиваемся от властей Ирана дополнительной информации в связи с сообщениями о лицах, имеющих двойное гражданство Британии и Ирана», ― указал он.

Представитель главы британского правительства также добавил, что Лондон никогда не согласится с тем, чтобы граждане Британии «использовались как инструмент для оказания дипломатического давления»

«Призываем правительство Ирана покончить с практикой безосновательного задержания британских и других иностранных граждан», ― заключил он.

Напомним, 25 декабря семеро задержанных были взяты под стражу в провинции Керман по подозрению в связях с британской разведкой. Их обвиняют в причастности к группе, занимающейся планированием акций протеста.

После этого инцидента в парламенте Британии призвали британских подданных немедленно покинуть Иран.