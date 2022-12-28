Вашингтон, 28 декабря, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В США назвали бессмысленной помощь, которую выпросил в ходе недавней поездки в Вашингтон Владимир Зеленский. Президент Джо Байден пообещал выделить ему сумму в размере 1,85 млрд долларов, а по сути предоставил только одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания 19FortyFive.

(сс) U.S. Department of Defense Американский ЗРК Patriot

«Зеленский уехал из США, а Байден, и это показательно, так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК: ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии», — говорится в статье.

При этом бывший военный считает, что комплекс Patriot эффективен лишь в качестве комплексной системы обороны НАТО. Чтобы обслуживать ЗРК требуется около 90 специалистов, обученных в течение трех месяцев.

Но что такое один комплекс — его недостаточно даже для защиты Киева, отметил Дэниел Дэвис, констатируя, что Байдену еще придется отчитываться об уже отправленных Украине средствах.

Ранее о том, что Зеленский не смог получить самого желаемого по итогам визита в США, а именно танков, истребителей и дальнобойных ракет, сообщила газета The New York Times.