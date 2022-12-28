Эр-Рияд, 28 декабря, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд продолжит усилия по украинскому урегулированию, сообщает 28 декабря Саудовское агентство печати.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, глава МИД Саудовской Аравии провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе разговора Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердил, что Эр-Рияд продолжит прилагать усилия и поддерживать международные стремления по политическому урегулированию кризиса на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакого «мирного плана Украины» пока нет.

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