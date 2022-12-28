МИД Саудовской Аравии: Эр-Рияд стремится урегулировать кризис на Украине
Глава МИД Саудовской Аравии подтвердил стремление Эр-Рияда урегулировать кризис на Украине
Эр-Рияд, 28 декабря, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд продолжит усилия по украинскому урегулированию, сообщает 28 декабря Саудовское агентство печати.
Иван Шилов ИА REGNUM
Саудовская Аравия
По данным журналистов, глава МИД Саудовской Аравии провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе разговора Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердил, что Эр-Рияд продолжит прилагать усилия и поддерживать международные стремления по политическому урегулированию кризиса на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакого «мирного плана Украины» пока нет.
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