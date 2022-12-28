Москва, 28 декабря, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Представители минобороны РФ, Турции и Сирии провели в Москве трехсторонние переговоры, сообщается в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

«28 декабря в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что в ходе трехсторонних переговоров были обсуждены пути разрешения вопроса о положении сирийских беженцев, а также совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирийской Арабской Республики.

По итогам встречи «стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога» и подчеркнули необходимость продолжения дальнейшего сотрудничества в поднятых в ходе переговоров вопросах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба министерства обороны Турции сообщала об уничтожении на территории Сирии 12 повстанцев Рабочей партии Курдистана.