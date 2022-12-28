Москва, 28 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Министр национальной обороны и глава национальной разведки Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан прибыли с визитом в Москву. Об этом 28 декабря говорится в заявлении министерства обороны Турции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Министр нацобороны Хулуси Акар и глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан [на данный момент] находятся в Москве для проведения различных встреч», — говорится в распространенном сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Газпрома Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании сообщил, что Москва и Анкара начали проработку проекта создания газового хаба.