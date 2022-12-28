Тбилиси, 28 декабря, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционные силы заинтересованы в том, чтобы вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили продолжались жаркие споры, чтобы отвлечь население от реальных проблем. Об этом 28 декабря заявила на брифинге действующий президент страны Саломе Зурабишвили.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Она отреагировала на протестные акции сторонников Саакашвили, требовавших его помилования, и на массовый митинг, на котором родственники жертв диктатуры требовали не выпускать экс-президента из-под стражи. Кроме того, лидеры «Мечты» стали публично заявлять, что у Зурабишвили могут быть проблемы, если она помилует бывшего президента.

«Эти люди угрожают мне карьерой, читают мораль и учат меня, как я должна бороться с Саакашвили, который и так уже пал. Вокруг этого вопроса тонет страна. Неприемлемо оказывать давление, угрозы и шантаж на институт, я уже не говорю на президента и женщину», — сказала Зурабишвили.

Журналисты попросили президента ответить на «главный вопрос»: собирается ли она помиловать Саакашвили.

«Ответ будет, когда будет», — сказала Зурабишвили.

Напомним, сторонники Саакашвили нагнетают обстановку в Грузии, заявляя, что он скоро умрёт, если его срочно не начать лечить за границей. На 29 декабря назначено судебное заседание, где рассмотрят ходатайство о его освобождении по состоянию здоровья.