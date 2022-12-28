Москва, 28 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Доклад, содержащий информацию об обстоятельствах гибели 15-летней жительницы Уфы, поручил представить в ближайшее время председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили 28 декабря в пресс-службе ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Уточняется, что Бастрыкин поручил представить доклад об установленных в рамках проверочных мероприятий обстоятельствах гибели подростка. Поручение дано и. о. руководителя регионального управления СКР Ильясу Масаллимову.

Напомним, накануне, 27 декабря, в подъезде дома в Уфе нашли тело 15-летней девочки «без видимых телесных повреждений». Девочка жила в этом подъезде, нашли и опознали её соседи.

Известно, что рядом с трупом лежал вейп. Следователи проводят проверку по факту случившегося. Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.