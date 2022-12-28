Афины , 28 декабря, 2022, 18:00 — ИА Регнум. На острове Эвбея в Греции произошло землетрясение. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), магнитуда составила 5,1.

(сс) C messier Аливерион. о. Эвбея

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Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к северо-востоку от города Халкида. Очаг залегал на глубине двух километров.

Уточняется, что сейсмическое событие зафиксировано 28 декабря в 12:24 по времени UTC (15:24 мск).

О возможных жертвах и разрушениях не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано на греческом острове Эвбея. За ним последовали менее мощные толчки магнитудой 3,0. Информации о пострадавших и нанесённом материальном ущербе не поступало.