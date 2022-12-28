Минск, 28 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о постепенной адаптации экономики страны к санкциям со стороны США и западных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«В тех же условиях, в которых работали в этом году, будет работать, очевидно, и в следующем. Шоковое воздействие, которое, возможно, было на первом этапе на отдельные отрасли экономики, уже прошло. Экономика адаптировалась к ситуации», — цитирует Головченко агентство БелТА.

Также политический деятель отметил, что ожидается рост валового внутреннего продукта в 2023 году на 3,8%, а также увеличение экспорта на 5,5%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук обвинил Киев в одностороннем порядке разрыва отношений с Минском.