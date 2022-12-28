Москва, 28 декабря, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Переговоры с Украиной будут возобновлены не желанием Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной, они велись, но Киев их прервал. И они будут возобновлены не желанием руководства Украины», — заявил Васильев.

И юридически это государство не является суверенным, добавил он.

«Многое будет зависеть от хода происходящих процессов, спецоперации, состояния экономики, реакции населения в том числе в западных странах», — отметил парламентарий.

Украина не готова к переговорам, в том числе на площадке ООН, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).