Москва, 28 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Росавиации подвели предварительные итоги 2022 года. В ходе заседания рабочей группы, которое провел заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин, прозвучала информация об успешном освоении выделенной отрасли субсидии в размере 172 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

«В 2022 году государством из федерального бюджета выделены денежные средства в размере 172 млрд рублей на поддержку гражданской авиации, которые доведены до получателей и освоены в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, 30 ноября 2022 года глава Минтранса России Виталий Савельев доложил президенту РФ Владимиру Путину, куда были направлены выделенные правительством РФ такие «приличные», как отметил Путин, деньги.

По словам Савельева, большая часть средств — более 100 млрд рублей — направлена на субсидирование внутренних воздушных перевозок. Ещё свыше 27 млрд рублей пойдут на «традиционные программы субсидирования региональных перевозок», а также «перевозок наименее социально защищенных категорий граждан и субсидирование Дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Помимо этого, как отметил глава Минтранса, 19,5 млрд рублей предусмотрено на компенсацию стоимости возвращенных пассажирами билетов.