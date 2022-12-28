Тбилиси, 28 декабря, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается участвовать в следующем заседании Тбилисского городского суда, где будут рассматривать ходатайство об освобождении политика. Об этом 28 декабря сообщил журналистам его адвокат Гиули Аласания.

European People's Party Михаил Саакашвили

«Он не собирается включаться дистанционно, в этом нет смысла, потому что они всё равно не смогут его включить, и мы ведь знаем, как это заканчивается», — сказал Аласания.

Он отметил, что на предыдущем заседании суд опросил психиатра Эрика Дэвида Голдсмита, заявлявшего, что у экс-президента есть признаки прогрессирующей деменции (приобретённое слабоумие). Также в суде выступит токсиколог Дэвид Смит.

Аласания считает, что названных экспертов должно быть достаточно для суда, если он «немного объективен».

Напомним, второе заседание суда по делу об освобождении Саакашвили назначено на 29 декабря. В заседании 22 декабря он участвовал дистанционно, заявив о плохом самочувствии. Судья не позволил политику выступать на украинском языке и раздеться для демонстрации плохого физического состояния, пригрозив, что экс-президента отключат от видеосвязи.