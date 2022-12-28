Бангкок, 28 декабря, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Число жертв крушения корвета «Сукхотай» увеличилось до 24. Об этом 28 декабря сообщается в сводке ВМС Таиланда.

(сс) U.S. Navy Корвет «Сукхотай»

По сообщении ведомства, пять моряков числятся пропавшими без вести. Из 105 моряков, находившихся на корвете, выжили 76 человек, 24 моряка погибли.

«Устанавливаются личности четырех офицеров», — заявили в ВМС Таиланда.

Отмечается также, что ВМС Таиланда выложили фотографии затонувшего корвета, который обследуют водолазы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ВМС Таиланда сообщили, что в результате крушения корвета «Сукхотай» погибли по меньшей мере 21 человек.