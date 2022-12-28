Вашингтон, 28 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Зависимость от США у ЕС возросла из-за ситуации на Украине, пишет Wall Street Journal. В статье «Война России объединила Европу, но подчёркивает зависимость союза от США» говорится, что сейчас европейские страны находятся на пике консолидации и на пределе зависимости от американской стороны.

Клод Верлинд. Марионетки (фрагмент)

Так, считают авторы статьи, в странах ЕС много лет шли споры по поводу отношений с Россией, отношений к президенту Владимиру Путину. В последнее время ситуация изменилась: на фоне спецоперации ВС РФ в ЕС сформировался консенсус в отношении России.

Но при этом буквально все страны ЕС вынуждены, как никогда до сих пор, считаться с мнением США, реагировать на заданный главой Штатов Джо Байденом политический курс.