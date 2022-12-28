Киев, 28 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Находящийся в розыске украинский миллиардер Константин Жеваго задержан правоохранительными органами в курортном городе Франции Куршевеле. Об этом 28 декабря сообщило государственное бюро расследований (ГБР) киевского режима.

Gov.ua Константин Жеваго

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«В течение нескольких месяцев продолжалась тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики, ― говорится в сообщении ГБР в телеграм-канале. ― В итоге, на основании полученной следствием информации, 27 декабря в одном из отелей Куршевеля представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО «Банк «Финансы и кредит».

В момент задержания Жеваго пытался оспорить правомерность действий французских властей, но его попытки не увенчались успехом. Сейчас следователи готовят пакет документов для его экстрадиции на Украину.

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Отмечается, что мужчина находился в розыске с 2019 года, он обвиняется в растратах банка «Финансы и кредит», в котором он был акционером. По версии следствия, Жеваго создал «механизм растраты $113 млн» из банка «Финансы и кредит» в «ущерб интересам государства и вкладчиков банка».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск в октябре 2019 года. В июле прошлого года украинский олигарх был объявлен Интерполом в международный розыск.