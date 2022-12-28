Москва, 28 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. О возможности в полной мере обеспечить потребности российских компаний в полимерной продукции заявил президенту России Владимиру Путину председатель совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский. Он рассказал об этом 28 декабря в ходе запуска российским лидером по видеосвязи производства на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области.

Администрация президента России Церемония запуска производства на заводе «Титан-Полимер»

«Мы запускаем первую очередь <…> это производство БОПЭТ-пленок», — сказал он.

Также Сутягинский отметил, что это является только частью промышленного кластера, куда было вложено уже свыше 10 млрд рублей, будет вложено ещё столько же и эти деньги группой компаний уже получены, после чего у неё появилась возможность реализации второго этапа этого проекта.

«У нас планируется, что при полном выходе на 72 тысячи тонн пленки, это две линии, мы 100% закроем потребности наших отечественных потребителей, и не менее 30% мы планируем еще экспорта», — уточнил он.

При этом глава группы компаний «Титан» в ответ на вопрос главы Российского государства о том, чем отличается выпускаемая пленка от другой такой же отечественной продукции, назвал её уникальной.

«По барьерным свойствам её аналога в российском производстве нет», — пояснил Сутягинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что он надеется, что в 2023 году в стране будет больше запусков высокотехнологичных производств.