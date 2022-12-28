Москва, 28 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Москва и Анкара начали прорабатывать проект создания газового хаба на территории Турции. Об этом 28 декабря сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По его словам, российские морские газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в настоящее время уверенно работают. И сейчас с турецкой стороной идёт проработка проекта газового хаба.

«Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — заявил Алексей Миллер, добавив, что газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.

Алексей Миллер сообщил, что по прогнозам в ближайшие 20 лет потребление мирового газа вырастет на 20%.

«Мы думаем о наших новых проектах, мы думаем об энергетической безопасности», — подчеркнул глава «Газпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что установление лимита цен на природный газ, о котором договорились в Совете Европейского союза, никак не скажется на экономике России.

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