Москва, 28 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Москве лёд с крыши упал на голову действующему генералу МЧС России, сообщил 28 декабря РИА Новости представитель экстренных служб.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь

Согласно полученным данным, генерал попал в больницу после того, как ему на голову упал лёд. Инцидент произошел 28 декабря на западе столицы. Генерал-лейтенант, по сообщению, доставлен в 67-ю клиническую больницу. Он находится в сознании.

Сообщается, что с нежилого здания на улице Инициативная на мужчину упала наледь. Прокуратура начала проверку, в ходе которой выяснила, что договор на очистку крыши ни с кем не заключался.

В настоящее время выясняется, кто несет ответственность за содержание и очистку данного здания от снега и наледи.