МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
Баку выразил протест Парижу из-за письма депутатов парламента Франции
Баку, 28 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Азербайджана 28 декабря вручило ноту протеста послу Франции в Баку Анн Буйон. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«В ходе встречи была выражена глубокая обеспокоенность расширением со стороны различных политических сил Франции клеветнической кампании против Азербайджана на фоне отсутствия необходимой реакции французского правительства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нота стала реакцией на открытое письмо в адрес президента Франции Эммануэля Макрона от лидеров ряда фракций французского парламента с призывом повлиять на Азербайджан и помочь Армении. В Баку считают, что в данном письме содержатся необоснованные обвинения в адрес азербайджанских властей.
Кроме того, призывы французских депутатов в Баку расценили как «посягательство на суверенитет и территориальную целостность» Азербайджана.
Напомним, лидеры фракций парламента Франции ранее призвали Макрона осудить Азербайджан за «оккупацию» части территорий Армении, обеспечить гуманитарное присутствие в регионе, встретиться с представителями Нагорного Карабаха и ввести санкции в отношении Баку.