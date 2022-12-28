Баку, 28 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Азербайджана 28 декабря вручило ноту протеста послу Франции в Баку Анн Буйон. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«В ходе встречи была выражена глубокая обеспокоенность расширением со стороны различных политических сил Франции клеветнической кампании против Азербайджана на фоне отсутствия необходимой реакции французского правительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нота стала реакцией на открытое письмо в адрес президента Франции Эммануэля Макрона от лидеров ряда фракций французского парламента с призывом повлиять на Азербайджан и помочь Армении. В Баку считают, что в данном письме содержатся необоснованные обвинения в адрес азербайджанских властей.

Кроме того, призывы французских депутатов в Баку расценили как «посягательство на суверенитет и территориальную целостность» Азербайджана.

Напомним, лидеры фракций парламента Франции ранее призвали Макрона осудить Азербайджан за «оккупацию» части территорий Армении, обеспечить гуманитарное присутствие в регионе, встретиться с представителями Нагорного Карабаха и ввести санкции в отношении Баку.