Токио, 28 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Япония проведет модернизацию системы оповещения о ракетных пусках J-Alert из-за проблем с функционированием системы в октябре. Об этом 28 декабря сообщает японское агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По информации источника, модернизацию системы планируют завершить к лету 2023 года. Отмечается, что после обновления уведомления будут также получать жители префектур, соседних с регионами, над которыми может пролетать ракета.

В октябре Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила запуск ракеты, которая пролетела над префектурой Аомори, расположенной на севере острова Хонсю. В результате система J-Alert работала с опозданием, что спровоцировало шквал критики со стороны общественности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь потребовал от Японии прекратить все официальные связи с Тайванем.