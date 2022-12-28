Вашингтон, 28 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Политика Вашингтона в отношении Киева оказалась провальной. Кроме того, в последнее время отмечается снижение доверия к США со стороны их союзников. Это продемонстрировала ситуация, сложившаяся во время пресс-конференции президента США Джо Байдена с его коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в статье для Hill написал бывший сотрудник Пентагона Джозеф Боско.

president.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

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Речь идёт о вопросе, который задал киевский обозреватель касаемо сделанных ранее заявлений Байдена о невозможности поставить ВСУ комплексы Patriot. Это поставило главу Белого дома в неловкое положение. Американский лидер попытался оправдаться тем, что подобные решения якобы не могут приниматься США самостоятельно без одобрения других членов НАТО. По словам Байдена, европейские союзники блокируют подобную помощь киевскому режиму из страха перед возможной войной с Россией.

«Он описал сценарий, обратный тому, что произошел в марте, когда Вашингтон наложил вето на предложение Польши отправить Украине российские МиГи для установления бесполётной зоны», — обратил внимание бывший сотрудник Пентагона.

По мнению эксперта, в настоящее время стратегия Байдена в отношении Украины зашла в тупик.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джозеф Байден продолжает говорить о постоянной помощи Киеву, так как не может отклониться от заданного курса, согласно которому Украина якобы победит в конфликте с Россией. Он считает, что эти ложные слова Байдена адресованы потребителям западных стран, которым постоянно внушали мысли о победе Киева. Макгрегор уверен, что такую риторику нельзя остановить, от неё пока нельзя отказаться.