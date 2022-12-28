Будапешт, 28 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В 2023 году венгерские власти собираются увеличить свои расходы на оборону до уровня 2% ВВП. Об этом 28 декабря заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, его слова приводит агентство МТИ.

U. S. Department of Defense Солдат венгерской армии

«Военные расходы Венгрии в бюджете на следующий год достигнут 2% ВВП в соответствии с ожиданиями НАТО», — сказал он.

Также глава венгерского минобороны уточнил, что такие оборонные расходы страны гарантируются национальным Фондом обороны Венгрии, который пополняется за счёт налогов на сверхприбыль крупнейших корпораций.

Кроме этого, Салай-Бобровницки отметил, что с 2027 года Венгрия будет реализовывать программу развития «мощных, дееспособных, инновационных и высокотехнологичных вооруженных сил» по стандартам НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря министр сельскохозяйственного развития Венгрии Иштван Надь заявил, что власти Венгрии считают, что введение в 2022 году потолка цен на продукты питания полностью себя оправдало.