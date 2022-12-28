Луганск, 28 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Страны Запада санкционировали преследование на захваченной Киевом части Украины тамошних олигархов, однако руководство киевского режима ожидает точно такая же судьба. Об этом 28 декабря заявил экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012 Владимир Зеленский

Как указал в беседе с ТАСС Мирошник, у олигархов с Украины имеется слишком много собственности, и потому они являются угрозой для влияния главы преступного режима Киева.

«Разграбление — это приятный бонус беспредельщиков из окружения Зеленского, главное, это ничем не ограниченная власть марионетки, которую дергают за ниточки американцы. А когда сами жиром обрастут — американцы и их обезжирят», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук заявил, что Киев в одностороннем порядке разрывает отношения с Минском.