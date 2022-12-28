Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин надеется, что в 2023 году в стране будет больше запусков высокотехнологичных производств. Об этом он заявил в ходе открытия завода «Титан-Полимер» в Псковской области 28 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Надеюсь, что в следующем году у нас будет не меньше, а еще больше пусков таких высокотехнологичных производств», — заявил глава государства.

Он также выразил благодарность всем работникам завода.

Напомним, Владимир Путин принял участие в запуске производства на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области по видеосвязи. Причиной дистанционного присутствия президента РФ стала нелетная погода в Санкт-Петербурге.